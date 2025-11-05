Być kochaną w kinie Światowid

Empatyczny, ale stawiający na szczerość, pełen gniewu i łez, a jednak terapeutyczny film, który proponuje głęboką refleksję nad tym, kim jesteśmy w relacjach i z czego rezygnujemy, próbując sprostać cudzym oczekiwaniom. „Być kochaną” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Maria wchodzi w kolejną relację z nadzieją na nowy początek. Wystarczy jedno spojrzenie i czuje się, jakby znała Sigmunda całe życie, a namiętny romans szybko przeradza się w poważny związek. Historia w „Być kochaną” zaczyna się tam, gdzie kończy się większość love stories. Codzienność w patchworkowej rodzinie szybko ujawnia niespełnione ambicje, niewyrażone uczucia i sprzeczne potrzeby, które kumulują się w emocjonalną bombę – a ta pewnego wieczoru wybucha. Reżyser: Lilja Ingolfsdottir Produkcja: Norwegia 2024 Obsada: Oddgeir Thune, Helga Guren, Kyrre Haugen Sydness Czas: 105 min

