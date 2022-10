"Chopin. Nie boję się ciemności" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na dokument o trzech pianistach, przygotowujących koncerty w wyjątkowych miejscach, pamiętających tragiczne wydarzenia. Jak wybrzmią tam utwory wybitego kompozytora? "Chopin. Nie boję się ciemności od 14 do 27 października.

to film dokumentalny splatający historie trzech wybitnych pianistów. Leszek Możdżer, Won Jae – Yeon oraz Fares Marek Basmadji zabiorą nas we wzruszającą i mistyczną podróż, aby w końcu stawić czoła mrocznemu wyzwaniu. Będą to wyjątkowe koncerty, wykonane w miejscach związanych z niewyobrażalnymi konfliktami ludzkości: przy byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz Birkenau, przy granicy z dyktatorską Koreą Północną i w centrum Bejrutu, tuż po wybuchu w tamtejszym porcie. Czy kompozycje Chopina będą w stanie zatrzymać czas choć na chwilę i zainspirować do refleksji?

Reżyseria: Joanna Kaczmarek

Produkcja: Polska

Obsada: Leszek Możdżer, Fares Marek Basmadji, Won Jae-Yeon

Czas: 50 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl