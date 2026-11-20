Chudy z Toy Story na 6. Festiwalu Filmów Familijnych!

Jego głos znają wszyscy, którzy obejrzeli polską wersję "Toy Story"! To właśnie Robert Czebotar wciela się u nas w Chudego - głównego bohatera uwielbianej serii o zabawkach, która towarzyszy widzom od ponad 30 lat. Podczas elbląskiego Festiwalu Filmów Familijnych będziecie mieć niepowtarzalną okazję, by posłuchać, jak pan Robert opowiada o kulisach swojej pracy i zadać mu kilka pytań.

W filmografii aktora znajdziemy mnóstwo filmów, seriali i gier, w których użyczał głosu, w tym m.in. "Kosmiczny mecz", "High School Musical", "Gru, Dru i Minionki", animowane "X-Men" oraz "Maskę", "Wiedźmina 2" i wiele innych. Podczas elbląskiego Festiwalu Filmów Familijnych będziecie mieć niepowtarzalną okazję, by posłuchać, jak pan Robert opowiada o kulisach swojej pracy i zadać mu kilka pytań. Obecność obowiązkowa dla wszystkich, którzy dzieciństwo spędzili z "Toy Story". Amerykanie mają Toma Hanksa, a my Roberta Czebotara! Po spotkaniu zapraszamy na seans najnowszej, piątej części serii.

Spotkanie z Robertem Czebotarem 5 grudnia o godz. 14.00, potem seans filmu „Toy Story 5”. Bilet: 10 zł / osoba

Bilety w sprzedaży na stronie www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie CSE „Światowid” w Elblągu.

6. Festiwal Filmów Familijnych odbędzie się w Kinie Światowid w terminie 1- 6 grudnia 2026 roku. Zrealizowano go przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.