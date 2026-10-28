Clayface w Kinie Światowid

Poznaj nową twarz Gotham. „Clayface” od 28 października w Kinie Światowid.

Film ukazuje przerażającą przemianę mężczyzny z wschodzącej gwiazdy Hollywood w oszpeconą ofiarę szukającą zemsty, w historii, która zgłębia utratę człowieczeństwa i zniszczenie wynikające z wszechogarniającej obsesji.

Reżyser: James Watkins

Produkcja: USA 2026

Obsada: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan

Czas: 108 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.