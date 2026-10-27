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Strażnicy apelują: ulica to nie miejsce na taką jazdę

 Elbląg, Kadr z monitoringu,
Kadr z monitoringu, fot. arch. SM w Elblagu

Publikujemy te filmy ku przestrodze. Młodzi na hulajnogach jadą środkiem jezdni, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. Rodzice, reagujcie - apeluje Straż Miejska w Elblągu.

Nagranie z monitoringu zamieściła Straż Miejska w mediach społecznościowych.

- Porozmawiajcie z dziećmi, zanim dojdzie do tragedii. Hulajnoga to nie zabawka bez zasad, a chwila brawury może mieć poważne konsekwencje. Odpowiedzialność zaczyna się w domu - apelują strażnicy.

Przypomnijmy, że niedawno doszło do tragicznego wypadku we Władysławowie z udziałem 15-latka na hulajnodze elektrycznej. Zderzył się on z osobowym oplem kierowanym przez 39-latka. Pomimo reanimacji nastolatka nie udało się uratować. Kierujący oplem był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopak przemieszczał się drogą, na której nie można poruszać się hulajnogą elektryczną.

 


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