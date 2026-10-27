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Miasto przyjaźniejsze zasłużonym

 Elbląg, Miasto przyjaźniejsze zasłużonym
Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Na nadchodzącej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się m. in. zmianami dotyczącymi strefy płatnego parkowania oraz kwestią bezpłatnej komunikacji miejskiej. W pierwszym przypadku chodzi o docenienie krwiodawców, w drugim – weteranów.

Pierwsza uchwała ma na celu wprowadzenie zwolnienia z opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania dla zasłużonych dawców krwi I stopnia.

- Powyższy przywilej stanowi symboliczne podziękowanie dla Elblążan będących Zasłużonymi Dawcami Krwi I stopnia – czytamy w uzasadnieniu projektowanej uchwały.

Bezpłatne parkowanie umożliwić ma „Identyfikator Honorowego Dawcy Krwi”.

- Identyfikator HDK wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia ma możliwość uzyskania identyfikatora HDK wyłącznie na jeden pojazd – czytamy w projekcie.

By go otrzymać potrzebne będą m. in. legitymacja zasłużonego honorowego dawcę krwi I stopnia oraz dokument stwierdzający tożsamość, dokument potwierdzający uczestnictwo w Programie „wElblągu”, dowód rejestracyjny pojazdu etc.

Bezpłatne przejazdy dla weteranów i weteranów poszkodowanych to z kolei efekt przedłożonej Radzie Miejskiej petycji. Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej uchwały:

- W dniu 17 sierpnia 2026 r. do Rady Miejskiej w Elblągu wpłynęła petycja w sprawie dodania do katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Elblągu weteranów oraz weteranów poszkodowanych. Autor petycji wnosi jednocześnie o uznanie właściwych legitymacji za dokumenty potwierdzające przysługujące uprawnienie, a także rozważenie możliwości zapisania uprawnienia na imiennej Elbląskiej Karcie Miejskiej.

Czy krwiodawcy i weterani otrzymają wyżej przedstawione uprawnienia? O tym elbląscy radni zdecydują już 5 listopada.

TB

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Jestem starym krwiodawcą, 24 litry to już w 2000 roku miałem oddane ale powiem szczerze nie pochwalam tych pomysłów z parkingami ! Wystarczy podziękowanie jakim jest darmowe ZKM.... tyle że dla wszystkich jednakowo po oddaniu 18 litrów krwi, tak kobiety jak i faceci, w końcu jest równouprawnienie. Teraz kiedy nie ma zasadniczej służby wojskowej gdzie krwiodawstwo kwitło dzięki wojsku to próbują przekupić a nie zachęcić na różne sposoby a to jest poniżenie Urzędu Miasta i samego Krwiodawcy ! Albo robisz to z serca, ratujesz komuś życie albo nie nazywaj się honorowym i bezinteresownym dawcą krwi ! Ja miałem oddane grubo ponad 20 litrów zanim wprowadzono darmowe ZKM a więc wniosek prosty oddawałem zawsze bezinteresownie i honorowo, nigdy nie interesowało mnie czy krew trafiła do Anglika, Niemca czy Polska bo dla mnie każdy jest takim samym człowiekiem. Czas zrozumieć kim Ty chcesz być bo próba zachęty jest zwykłym przekupstwem. Skoro tylko za coś to oddawaj za pieniądze w Gdańsku.....
  • Na podstawie legitymacji ZHDK jeździłem bezpłatnie kilka lat. Od kilku lat jeżdżę na EKM. DLACZEGO identyfikator do parkowania ma być ważny tylko rok? Za rok liczba oddanej przeze mnie krwi się nie zmniejszy. Myśleć wnioskodawcy
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    35 litrów oddałem(2026-10-27)
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