Miasto przyjaźniejsze zasłużonym

Na nadchodzącej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się m. in. zmianami dotyczącymi strefy płatnego parkowania oraz kwestią bezpłatnej komunikacji miejskiej. W pierwszym przypadku chodzi o docenienie krwiodawców, w drugim – weteranów.

Pierwsza uchwała ma na celu wprowadzenie zwolnienia z opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania dla zasłużonych dawców krwi I stopnia.

- Powyższy przywilej stanowi symboliczne podziękowanie dla Elblążan będących Zasłużonymi Dawcami Krwi I stopnia – czytamy w uzasadnieniu projektowanej uchwały.

Bezpłatne parkowanie umożliwić ma „Identyfikator Honorowego Dawcy Krwi”.

- Identyfikator HDK wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia ma możliwość uzyskania identyfikatora HDK wyłącznie na jeden pojazd – czytamy w projekcie.

By go otrzymać potrzebne będą m. in. legitymacja zasłużonego honorowego dawcę krwi I stopnia oraz dokument stwierdzający tożsamość, dokument potwierdzający uczestnictwo w Programie „wElblągu”, dowód rejestracyjny pojazdu etc.

Bezpłatne przejazdy dla weteranów i weteranów poszkodowanych to z kolei efekt przedłożonej Radzie Miejskiej petycji. Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej uchwały:

- W dniu 17 sierpnia 2026 r. do Rady Miejskiej w Elblągu wpłynęła petycja w sprawie dodania do katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Elblągu weteranów oraz weteranów poszkodowanych. Autor petycji wnosi jednocześnie o uznanie właściwych legitymacji za dokumenty potwierdzające przysługujące uprawnienie, a także rozważenie możliwości zapisania uprawnienia na imiennej Elbląskiej Karcie Miejskiej.

Czy krwiodawcy i weterani otrzymają wyżej przedstawione uprawnienia? O tym elbląscy radni zdecydują już 5 listopada.