„Così fan tutte” z The Metropolitan Opera w Kinie Światowid

Zapraszamy na wyjątkowe widowisko operowe poświęcone jednemu z najwybitniejszych i najbardziej intrygujących dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta - „Così fan tutte”, w reżyserii Phelima McDermotta w transmisji na żywo prosto z The Metropolitan Opera!

Główna oś fabuły skupia się wokół losów dwóch zakochanych par – Fiordiligi i Guglielmo oraz Dorabelli i Ferrando. Młodzi mężczyźni, absolutnie pewni stałości i niezachwianej wierności swoich partnerek, dają się wciągnąć w ryzykowną grę. Podpuszczeni przez cynicznego filozofa, Don Alfonso, podejmują z nim nietypowy zakład. Mędrzec jest bowiem przekonany, że kobieca wierność to jedynie mit, podczas gdy młodzieńcy daliby sobie uciąć rękę za lojalność ukochanych. Ta śmiała deklaracja uruchamia lawinę misternie zaplanowanych intryg, maskarad i niespodziewanych zwrotów akcji. Wkrótce pozornie niewinna zabawa i psychologiczny eksperyment zaczynają wymykać się spod kontroli. Bohaterowie, uwikłani we własne kłamstwa, boleśnie uświadamiają sobie, że ludzkie serce jest pełne sprzeczności, a miłość i lojalność nigdy nie są tak proste i jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. Nowatorska interpretacja Phelima McDermotta nadaje temu klasycznemu arcydziełu zupełnie świeży, zaskakujący i naskroś współczesny wymiar. Reżyser rezygnuje z tradycyjnego, XVIII-wiecznego sztafażu i przenosi akcję w niezwykle barwne, tętniące życiem realia amerykańskiego wesołego miasteczka z lat 50. XX wieku, inspirowanego unikalnym klimatem Coney Island. McDermott po mistrzowsku łączy nowoczesną, widowiskową scenografię, dynamiczny ruch sceniczny oraz elementy cyrkowej magii z klasyczną strukturą teatralnego dramatu. Tworzy w ten sposób tętniący kolorami spektakl, który pozwala spojrzeć na dzieło Mozarta z zupełnie nowej, ożywczej perspektywy.

Zachwyćcie się genialną muzyką Mozarta, zatraćcie w niezwykłej atmosferze tego amerykańskiego karnawału i przeżyjcie historię, która mimo swojego komediowego charakteru, stawia nam wciąż aktualne pytania.

Transmisję na żywo z The Metropolitan Opera będzie można obejrzeć w Kinie Światowid 3 października o godz. 19.