 Delfinek i ja 2 w Kinie Światowid

Kontynuacja filmu animowanego o przygodach chłopca uratowanego przez delfiny. „Delfinek i ja 2” od 16 stycznia w Kinie Światowid.

Zachwycająca, pełna humoru historia rozgrywa się w barwnym, oceanicznym świecie. Chłopiec wraz z zaprzyjaźnionym delfinem wyrusza w kolejną, pełną przygód podróż, aby poznać swoje korzenie, stawiając przy tym czoła wielu wyzwaniom.

Reżyser: Mohammad Kheirandish

Produkcja: Turcja 2025

Czas: 96 min

