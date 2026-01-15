Delfinek i ja 2 w Kinie Światowid
Kontynuacja filmu animowanego o przygodach chłopca uratowanego przez delfiny. „Delfinek i ja 2” od 16 stycznia w Kinie Światowid.
Zachwycająca, pełna humoru historia rozgrywa się w barwnym, oceanicznym świecie. Chłopiec wraz z zaprzyjaźnionym delfinem wyrusza w kolejną, pełną przygód podróż, aby poznać swoje korzenie, stawiając przy tym czoła wielu wyzwaniom.
Reżyser: Mohammad Kheirandish
Produkcja: Turcja 2025
Czas: 96 min
