„Diva” na „Scenie przy stoliku”

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na kolejne spotkanie ze „Sceną przy stoliku”. Widzowie będą towarzyszyli bohaterom dramatu „Diva”, którego fabuła skupia się wokół dwóch postaci. Ona – starsza od niego jest aktorką, a On... udaje dziennikarza. Wspólnie wyruszają w podróż przez labirynt wspomnień, w którym roi się od ślepych uliczek. To kameralny dramat o budowaniu tożsamości na kłamstwie i trudnym poszukiwaniu prawdy o sobie.

Autorem dramatu jest Mikko Saarinen, dramatopisarz młodego pokolenia, który stoi na początku swojej kariery. Sztuka napisana na zamówienie Teatru Klockriketeatern w Helsinkach. Prapremiera odbyła się w kwietniu 2025 r. Pierwszy raz na polskiej scenie podczas cyklu pt. „Scena przy stoliku” w elbląskim teatrze. Autorką przekładu jest Agnieszka Lubomira Piotrowska. Na elbląskiej scenie tekst ten usłyszymy w interpretacji Magdaleny Fennig-Rusinowskiej i Juliana Knafa.

Zapraszamy 23 marca 2026 r. o godz. 17. Duża Scena elbląskiego Teatru, bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie i na stronie internetowej teatru.