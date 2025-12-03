Drugi dzień Festiwalu Filmów Familijnych przyniósł jeszcze więcej emocji

O godzinie 16 salę kameralną Kina Światowid wypełniły tłumy. W ramach sekcji „Zwierzaki i inne stworzenia" na ekranie zagościła długo wyczekiwana kontynuacja przeboju Disneya – Zwierzogród 2

Najważniejszy moment dnia nastąpił o godzinie 17:30. W sekcji „Najlepsze z najlepszych" przedpremierowo zaprezentowaliśmy dokument Todd i Super-Stella – intymną opowieść o rodzeństwie, wyreżyserowaną przez ich mamę, norweską dokumentalistkę Mari Monrad Vistven. Co wyróżniło ten seans? Mari przyjechała do Elbląga! Wspólnie z publicznością oglądała film, a po projekcji gościliśmy ją na spotkaniu, które poprowadził Łukasz Budnik – dyrektor artystyczny FFF. Widzowie festiwalu mieli wspaniałą okazję poznać twórczynię i dowiedzieć się o kulisach produkcji filmu.

Dzień zakończyliśmy seansem o godzinie 18. Widzowie w każdym wieku mogli przedpremierowo obejrzeć animację Powrót Świętego Mikołaja – ciepłą opowieść o ratowaniu magii świąt przed nowoczesną technologią.

Dzień trzeci startuje dziś, również o godzinie 16!

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.