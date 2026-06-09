 Drugie życie w Kinie Światowid

To emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, która robi wszystko, by ocalić swój dom i siebie. „Drugie życie” od 12 czerwca w Kinie Światowid.

María Ángeles od czterdziestu lat mieszka w słonecznym apartamencie w sercu marokańskiego Tangeru. To miejsce, które pamięta jej miłość, codzienne rytuały i całe życie zapisane w ścianach, meblach i drobnych gestach. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, nie potrafi się z tym pogodzić – bo dom to nie tylko adres, lecz część tożsamości. To, co początkowo wydaje się bolesną koniecznością, nieoczekiwanie stanie się jednak nowym początkiem. W życiu Marii Ángeles pojawi się miejsce zarówno na nowe grono przyjaciół, jak i na niespodziewaną miłość.

Reżyser: Maryam Touzani

Produkcja: Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Maroko 2025

Obsada: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso

Czas: 116 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.