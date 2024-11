Duży ekran dla małych i dużych

Zbliża się czwarty Festiwal Filmów Familijnych w Kinie "Światowid". Jakie kinowe atrakcje czekają na rodziny od 2 do 8 grudnia?

Rozrywkowy i edukacyjny – tak określa grudniowy festiwal Kamil Czyżak z elbląskiego "Światowida". O programie i koncepcji czwartej edycji Festiwalu Filmów Familijnych mówiła dziś (20 października) kierownik kina Natalia Piotrowska.

- Profil naszego widza jest taki, że są to rodziny z dziećmi – podkreśliła. - Mam takie wrażenie, że dzisiaj nie wystarczy tylko coś zaprezentować, naszą misją nie jest tylko odtwarzanie i wyświetlanie filmów według repertuaru i koniec. Chcemy młodszym dzieciom, rodzinom, wszystkim tym, którzy mają ochotę się do nas wybrać, zaproponować coś więcej niż tylko pokazanie filmów. Chcemy, żeby poczuli się u nas fajnie, żeby spędzili dobrze taki wartościowy czas – stwierdziła dodając, że element edukacyjny jest ważny, ale istotne jest też po prostu rodzinne robienie czegoś wspólnie, znalezienie chwili dla siebie.

- W takich zabieganych czasach to jest trudne do osiągnięcia. To jest wartościowy czas, kiedy bierzemy udział w warsztatach, zabawie, a później oglądamy film, który jest bezpieczny, bo wiemy, jaka jest kategoria (wiekowa – red.), ten program jest tak skrojony, żeby każdy wiedział, na co przychodzi, co będzie się działo, czego może oczekiwać – zaznaczyła Natalia Piotrowska. Jej zdaniem Kino Światowid daje uczestnikom pewność, że jego propozycje są dobre, wartościowe, edukacyjne dla młodego widza. - Chcemy rozwijać ten festiwal pod tym kątem, żeby to był taki rodzinny czas jeszcze przed świętami – stwierdziła kierownik kina. Zachęcała m. in. do odwiedzenia "kina sferycznego" czy uczestniczenia w konkursie związanym z festiwalem: "Krótka historia rodzinna", w którym zadaniem jest przygotowanie krótkiego filmu. Zgłoszenia do 25 listopada, szczegóły tutaj.

Podczas festiwalu nie zabraknie starych tytułów jak "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie" czy nowych głośnych filmów jak Vaiana 2 czy "Wicked". Na zakończenie odbędzie się koncert muzyków z Filharmonii Bałtyckiej "W krainie Disneya".

Pełny program festiwalu jest pod tym linkiem.