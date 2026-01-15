UWAGA!

Dzień Babci i Dziadka w Kinie Światowid - specjalna oferta 21 i 22 stycznia

Wspólne wyjście do kina to jedna z tych form spędzania czasu, które naturalnie łączą pokolenia. Seans filmowy sprzyja rozmowie, wspólnym emocjom i budowaniu rodzinnych wspomnień, a repertuar familijny pozwala cieszyć się filmem zarówno dzieciom, jak i ich dziadkom.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Kino Światowid w Elblągu zaprasza na rodzinne seanse filmowe w promocyjnej cenie. W dniach 21–22 stycznia 2026 roku wszystkie filmy familijne będzie można obejrzeć w cenie 15 zł za osobę.

 

Specjalny repertuar:

W ramach Dnia Babci i Dnia Dziadka zaplanowano projekcje filmów animowanych oraz aktorskich filmów familijnych.

 

Filmy animowane:

„Tafiti" – opowieść o surykatce i jej podróży przez sawannę

„SpongeBob. Klątwa Pirata" – animowany film przygodowy

„Miss Moxy. Kocia Ekipa" – historia kotki, której głosu użyczyła Roksana Węgiel

„Delfinek i ja" – przygodowa opowieść o chłopcu i zaprzyjaźnionym delfinie

 

Filmy dla starszych dzieci:

„Psoty" – polski film familijny o przygodach 13-letniej Frani

„Rodzina do wynajęcia" – komedia familijna poruszająca temat więzi i relacji

 

Dzień Babci i Dziadka w Kinie Światowid stanowi propozycję wspólnego, międzypokoleniowego spędzenia czasu w kinie.

