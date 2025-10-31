Dzień Kina Polskiego w Światowidzie

11 listopada, z okazji Święta Niepodległości, zapraszamy do Kina Światowid na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Kina Polskiego. To święto rodzimej kinematografii, podczas którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć najważniejsze, nagradzane oraz premierowe produkcje polskich twórców.

W programie znajdą się filmy z ostatniego festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: przedpremierowo zwycięzca festiwalu – „Ministranci” Piotra Domalewskiego oraz „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego.

Wraz ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych pragniemy zwrócić uwagę na rozwój polskiego kina i jego rolę w budowaniu tożsamości narodowej. Dzień Kina Polskiego ma na celu popularyzację polskiej twórczości filmowej, a także zachęcanie widzów do wspierania rodzimej kultury zgodnie z hasłem #DobreboPolskie.

„Ministranci”

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

Reżyser: Piotr Domalewski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk, Daria Kalinchuk

Czas: 106 min

„Chopin, Chopin!”

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Reżyser: Michał Kwieciński

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Eryk Kulm, Lambert Wilson, Karolina Gruszka, Maja Ostaszewska, Dominika Ostałowska, Michał Pawlik, Kamil Szeptycki, Martyna Byczkowska, Wiktor Meutelet, Joséphine de La Baume

Czas: 135 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Organizator: Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Partner: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Partner medialny: Filmweb

Finansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej