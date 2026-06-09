 Dzień objawienia w Kinie Światowid

Trzymający w napięciu, wielowątkowy thriller widowiskowy, który zadaje fundamentalne pytania o naturę człowieka, wiarę i strach przed nieznanym. „Dzień objawienia” od 10 czerwca w Kinie Światowid.

Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? Kiedy niebo nad całym światem przybiera niepokojącą barwę, a ludzkość staje w obliczu zjawiska, którego nauka nie potrafi wyjaśnić, zaczyna się odliczanie. Jeden dzień. Jeden moment, który zmusi każdego z nas do spojrzenia w głąb własnego sumienia.

Reżyser: Steven Spielberg

Produkcja: USA 2026

Obsada: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo

Czas: 145 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.