„Dziewczyny z Dubaju®”, „Dom Gucci” oraz „Nasze magiczne Encanto” premierowo w Multikinie!

To będzie niezwykły weekend w Multikinie! Od 26 listopada premierowo można będzie zobaczyć „Dziewczyny z Dubaju®” w reżyserii Marii Sadowskiej, „Dom Gucci” wyreżyserowany przez Ridley’a Scotta oraz najnowszą produkcję Disney’a „Nasze magiczne Encanto”.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju®” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Oto nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” i „Pitbull. Ostatni pies”. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Niespotykanego rozmachu i realizmu dodają zdjęcia, które były kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach. Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Druga premierowo propozycja, to „Dom Gucci” inspirowany szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

Natomiast najmłodsi kinomani mogą się wybrać na „Nasze magiczne Encanto” opowiadające o niezwykłej rodzinie Madrigalów mieszkającej gdzieś daleko w górach Kolumbii i o jej magicznym domu w tętniącym życiem, cudownym miasteczku Encanto. Magia spowijająca tę okolicę obdarzyła wszystkie dzieci w rodzinie nadprzyrodzonymi darami, od nadludzkiej siły po zdolność leczenia chorób. Wszystkie - poza Mirabel. Mimo to, gdy okazuje się, że czarodziejskim mocom Encanto zagraża niebezpieczeństwo, Mirabel dochodzi do wniosku, że właśnie ona, jedyne zwyczajne dziecko Madrigalów, jest ostatnią nadzieją swej nadzwyczajnej rodziny. Oryginalne piosenki do filmu napisał zdobywca nagród Emmy®, Grammy® oraz Tony®, Lin-Manuel Miranda („Hamilton”, „Vaiana”), reżyserami są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”, Jared Bush (drugi reżyser „Zwierzogrodu”) oraz Charise Castro Smith (scenarzystka „Śmierci Evy Sofii Valdez”), zaś producentami Clark Spencer i Yvett Merino.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.

Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.