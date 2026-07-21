 Ekipa zwierzaków w Kinie Światowid

Porywająca animowana komedia najeżona przygodami. „Ekipa zwierzaków” od 24 lipca w Kinie Światowid.

Królik Waldi to stateczny mąż i ojciec gromadki 53 dzieci, który po cichu marzy o wielkiej przygodzie. Gdy ratując na drodze małą jeżyczkę Helę doznaje kontuzji głowy, zaczyna wierzyć, że jest hrabią Farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca rodzinne strony, by walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. U jego boku zaś kroczy Hela, która czuje się w obowiązku pilnować, by Waldi do reszty nie sfiksował i nie wpakował się w jakieś tarapaty. Ku jej zaskoczeniu okaże się, że istotnie pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego Farmazona, a jeden krokodyl do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. Waldi i Hela rzucają się w wir przygody.

Reżyser: Caroline Origer

Produkcja: Belgia, Francja, Luksemburg, Wielka Brytania 2025

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.