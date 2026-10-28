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Everest: Druga strona w Kinie Światowid

 Everest: Druga strona w Kinie Światowid

Miłość i szalony plan himalaistów. „Everest: Druga strona” od 30 października w Kinie Światowid.

Intymny portret dwojga ludzi połączonych miłością, ambicją i dążeniem do niemożliwego. Wybitni narciarze wysokogórscy Jim Morrison i Hilaree Nelson zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, gdy dotarli na szczyt swojej dyscypliny: północną ścianę Mount Everestu.

 

Reżyser: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Produkcja: USA, Chiny, Nepal 2026

Czas: 110 min

 

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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