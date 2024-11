Film o Sanah w kinie Światowid

„Sanah na stadionach” będzie można zobaczyć w kinie Światowid 9 grudnia o godzinie 18. To wzruszający dokument, który przenosi widzów w serce jednej z najważniejszych tras koncertowych w historii polskiej muzyki. Dokument śledzi wyjątkową podróż Sanah, pierwszej Polki, która wystąpiła na stadionach. Film ukazuje kulisy jej historycznego występu na największych obiektach w Polsce w 2023 roku, w ramach trasy „Uczta nad Ucztami”. Zobacz zwiastun.

Dokument to nie tylko zapis widowiskowych fragmentów koncertów, które odbyły się w Chorzowie, Gdańsku i Warszawie. To także pełna emocji opowieść o drodze, którą Sanah musiała przebyć, aby osiągnąć tak ogromny sukces. Z widowni stadionowej wszystko wygląda jak bajka, ale za kulisami wydarzeń kryje się ciężka praca, poświęcenie, a także momenty pełne zwątpienia i wzruszeń. To historia pasji, nieustannego dążenia do celu oraz wielu trudów, które towarzyszyły jej na każdym etapie tej niezwykłej podróży.

„Sanah na stadionach” to dokument, który z pewnością wzruszy wszystkich, którzy z bliska chcą zobaczyć, jak wygląda życie artysty w drodze na szczyt. To film pełen emocji – od radości i euforii z koncertowych sukcesów po momenty, które mogły zniechęcić niejednego twórcę. Sanah pokazuje, jak ważna jest determinacja, wiara w siebie i niesłabnąca pasja do muzyki, która nie tylko pozwala jej dotrzeć na szczyt, ale również inspirować innych do realizacji własnych marzeń.

Dokument z pewnością przypadnie do gustu nie tylko fanom artystki, ale także wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda droga do muzycznego spełnienia. To inspirująca opowieść o tym, jak wiele pracy, poświęcenia i wiary w siebie potrzeba, by osiągnąć wielki sukces na scenie.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.