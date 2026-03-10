Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu #filmONAS! W środę 11 marcao 18:00 tematem rozmowy będzie „Siła emocji – co mogą z nami zrobić, a co my znimi?” a pretekstem do niej - przedpremierowy pokaz filmu „Ostatnia sesja w Paryżu”w reżyserii Rebecci Zlotowski.

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji. W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące. Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi. 11 marca o 18:00 tematem rozmowy będzie „Siła emocji – co mogą z nami zrobić, a co my z nimi?”. Pretekstem do rozmowy będzie przedpremierowy pokaz filmu

„Ostatnia sesja w Paryżu” w reżyserii Rebecci Zlotowski – inteligentny, stylowy kryminał psychologiczny, z wyjątkową francuskojęzyczną rolą laureatki Oscara, Jodie Foster. Film opowiada historię cenionej paryskiej psychiatry, której uporządkowane życie rozpada się po tajemniczej śmierci wieloletniej pacjentki. Samobójstwo, morderstwo czy tragiczna pomyłka? Prowadząc prywatne śledztwo, bohaterka wychodzi poza znany sobie świat. Im bliżej jest rozwiązania zagadki, tym wyraźniej konfrontuje się nie tylko z tajemnicą śmierci, ale też z własnym życiem - zawodowym i prywatnym. Rozmowę przed filmem poprowadzi gościni wieczoru – psycholożka Kaja Dwulat.