Folwark zwierzęcy w Kinie Światowid

Poruszająca i ponadczasowa opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzą władza i własne ambicje. „Folwark zwierzęcy” od 18 września w Kinie Światowid.

Gdy zwierzęta przejmują władzę nad farmą, wierzą, że wspólnie stworzą miejsce, w którym wszyscy będą równi i szczęśliwi. Z czasem jednak dobre intencje ustępują miejsca ambicji, a ci, którzy mieli służyć innym, zaczynają dbać przede wszystkim o własne interesy. Dawne zasady zostają zmienione, prawda przestaje mieć znaczenie, a marzenie o sprawiedliwym świecie powoli zamienia się w rzeczywistość pełną podziałów i niesprawiedliwości.

Reżyser: Andy Serkis

Produkcja: USA 2026

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.