 Góra mocy w Kinie Światowid

Pełna humoru i wzruszeń historia o trójce odważnych przyjaciół zachwyci całą rodzinę i będzie świetną okazją do rozmów o tym, co jest w życiu najważniejsze. „Góra mocy” od 31 lipca w Kinie Światowid.

Taranaki to wulkaniczna góra dobrze znana z legend wszystkim mieszkańcom Nowej Zelandii. To właśnie ona staje się celem podróży trójki dzieci, z których każde ma inny powód, aby wejść na jej szczyt. Zmagająca się z nowotworem Sam wierzy w uzdrowicielską siłę góry, Mallory bardzo chciałby znaleźć przyjaciół, a Bronco od zawsze chciał podbić Taranaki, którą jego przodkowie darzą wielkim szacunkiem. Droga nie będzie łatwa – nie dość, że czeka ich starcie z dziką naturą, to paczka podróżników musi także uniknąć poszukujących ich rodziców. Wspólna wędrówka okaże się czymś więcej niż tylko wyprawą pełną przygód. Czy góra da im to, czego naprawdę potrzebują?

Reżyser: Rachel House

Produkcja: Nowa Zelandia 2024

Obsada: Elizabeth Atkinson, Reuben Francis, Terence Daniel, Troy Kingi, Byron Coll, Fern Sutherland, Sukena Shah

Czas: 89 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.