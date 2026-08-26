Gwiazdozbiór Psa w Kinie Światowid

Porywająca i wzruszająca, w tym samym stopniu błyskotliwie zabawna, co przejmująco smutna opowieść o człowieku, który wiedzie życie w ziejącym pustką i przepełnionym poczuciem straty świecie. „Gwiazdozbiór Psa” od 28 sierpnia w Kinie Światowid.

W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Ocaleni stają twarzą w twarz z wędrownymi zbieraczami zwanymi Żniwiarzami. Jednym z ocalałych jest Higg - pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Przypadkowa transmisja odebrana przez radio pilota daje nadzieję na lepsze życie.

Reżyser: Ridley Scott

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2026

Obsada: Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin, Allison Janney, Guy Pearce

Czas: 136 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.