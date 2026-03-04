UWAGA!

Hopnięci w kinie Światowid

 Elbląg, Hopnięci w kinie Światowid

Historia naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! „Hopnięci” od 6 marca w Kinie Światowid.

Miłośniczka zwierząt Malwina dostaje szansę skorzystania z przełomowej technologii, która pozwala jej wejść w skórę robotycznego bobra i komunikować się ze zwierzętami. Odkrywając tajemnice mieszkańców lasu, Malwina zaprzyjaźnia się z charyzmatycznym królem bobrów, Georgem, i stawia czoła poważnemu zagrożeniu ze strony ludzi.

 

Reżyser: Daniel Chong

Produkcja: USA 2026

Czas: 105 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

