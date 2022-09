"Iluzja" w Kinie "Światowid"

Debiut fabularny Marty Minorowicz to pełna tajemnic, przejmująca opowieść o sile ludzkiego ducha, próbie radzenia sobie z trudnymi przeżyciami i odkrywaniu siebie na nowo. Grająca główną rolę Agata Buzek, poprzez swoją naturalną duchowość i ezoteryczność, wprowadziła do filmu wyjątkowy klimat noir. Filmy Iluzja na kinowym ekranie od 9 do 22 września.

Nagłe zniknięcie córki to zdarzenie, które odcisnęło bardzo mocne piętno na życiu Hanny (w tej roli Agata Buzek) i jej męża (Marcin Czarnik). Każde z nich przeżywa tę sytuację na swój sposób. Szczególnie Hanna nie dopuszcza do siebie najgorszego z możliwych scenariuszy, wierząc, że w końcu uda się jej odnaleźć ukochane dziecko. Gdy zawodzą wszystkie metody, główna bohaterka postanawia przeprowadzić własne śledztwo i szukać córki do skutku. Codzienność Hanny podporządkowana jest temu, by za wszelką cenę wyjaśnić nie dającą jej spokoju sytuację. Kobieta tak bardzo zatraca się w poszukiwaniach, że trudno racjonalnie oce- nić jej co jest rzeczywistością, a co należy jedynie do świata iluzji. Bolesne doświadczenia, przez które przechodzi, wzmacniają w niej zdolność obserwacji i doprowadzają do postrzegania przekraczającego granice cudu. W „Iluzji” nie chodzi o rozwikłanie tajemnicy, a raczej o oddanie emocjonalnych rozterek głów- nej bohaterki w obliczu ekstremalnej sytuacji w jakiej się znalazła.

Reżyseria: Marta Minorowicz

Produkcja: Polska

Obsada: Agata Buzek

Marcin Czarnik, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Anna Paliga, Sandra Drzymalska, Karol Bernacki

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl