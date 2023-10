Inauguracja sezonu transmisji z The Metropolitan Opera

Carmen, Nabucco i Madama Butterfly to tylko zaledwie kilka tytułów, które składają się na nowy sezon transmisji z The Metropolitan Opera. Inauguracja cyklu odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 października o godz. 18.55 w Kinie Światowid. Pierwszym spektaklem, jaki obejrzy elbląska publiczność będzie Dead Man Walking.

Wielokrotnie nagradzany cykl pokazów na żywo z The Metropolitan Opera powraca po raz siedemnasty do kin! Sezon 2023-24 rozpocznie się w sobotę 21 października transmisją długo wyczekiwanej produkcji Dead Man Walking Jake’a Heggiego. Będzie to pierwszy z trzech premierowych tytułów, jakie Met zeprezentuje na żywo w kinach w tym sezonie. Arcydzieło Heggiego to poruszająca serca opera oparta na wspomnieniach Siostry Helen Prejean, na podstawie których powstał również oscarowy film z 1995 roku. Libretto skomponował nieżyjący już laureat nagród Tony i Emmy, Terrence McNally. Dzięki emocjonalnej głębi i mocnemu przekazowi oraz melodyjnej, wpadającej w ucho muzyce, Dead Man Walking jest obecnie najczęściej wystawianą współczesną operą.

Obdarzona zachwycającym głosem mezzosopranistka Joyce DiDonato wciela się w siostrę zakonną walczącą o duszę skazanego na śmierć mordercy (w tej roli Ryan McKinny). Na scenie partnerują im sopranistka Latonia Moore jako Siostra Rose oraz pierwsza wykonawczyni partii Helen (z prapremiery opery w 2000 roku), mezzosopranistka Susan Graham, tym razem wcielającą się w matkę De Rocher. Mistrzowską orkiestrę Met prowadzi jeden z najbardziej cenionych dyrygentów, Yannick Nézet-Séguin. Za reżyserię odpowiada laureat nagrody Tony Ivo van Hove.

Wielokrotnie nagradzana artystka, zdobywczyni nagrody Pulitzera, Rhiannon Giddens poprowadzi transmisję. Zapewni kinowym widzom ekskluzywny dostęp za kulisy i przeprowadzi wywiady z obsadą oraz zespołem kreatywnym w przerwach spektaklu.

Transmisja będzie również zawierać fragment opery nagrany w Zakładzie Karnym Sing Sing. Pod przewodnictwem Siostry Helen oraz Joyce DiDonato, we współpracy z Carnegie Hall Musical Connections, członkowie obsady oraz osadzeni w zakładzie więźniowie, przygotowali i zaprezentowali skróconą wersję Dead Man Walking.