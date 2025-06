Boże Ciało. Którędy przejdą procesje?

W czwartek (19 czerwca) przypada święto Bożego Ciała. To uroczystość liturgiczna w kościele katolickim ku czci Najświętszego Sakramentu. Ulicami Elbląga przejdą procesje.

Jest to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez kościół katolicki. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała były objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Pod wpływem tych widzeń biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie - wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa).

Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce święto to obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę. Boże Ciało w Polsce jest dniem wolnym od pracy.

W Elblągu w Boże Ciało przejdzie 10 procesji.

Procesja 1

TRASA : J. Kasprowicza ( z kościoła Św. Józefa Robotnika ) – T. Boya-Żeleńskiego – Fromborska – Wileńska – Fromborska – Z. Nałkowskiej – Staffa – Przybyszewskiego– Niemcewicza

Początek procesji godz. 10.00

Procesja 2

TRASA : ul. Rawska – Pabianicka – Morszyńska - Grottgera – Pabianicka - ul. Rawska powrót do kościoła

Początek procesji godz. 10.20

Procesja 3

TRASA : Robotnicza – Pionierska – Żeglarska –Cicha – Brzozowa – Jaśminowa (kościół M.B. Królowej Polski)

Początek procesji godz. 10.45

Procesja 4

TRASA : ul. Willowa – ul. Sadowa – ul. Kolejowa – ul. Kossaka – ul. Chełmońskiego – ul. Wyczółkowskiego – ul. Willowa

Początek procesji godz. 10.45

Procesja 5

TRASA : Agrykola do kościoła Wszystkich Świętych – Górnośląska - Nowowiejska – dojście chodnikiem kościół św. Brunona Kosynierów Gdyńskich

Początek procesji godz. 11.00

Procesja 6

TRASA: Katedra – Mostowa - Wigilijna – Giermków – Hetmańska – 1-go maja – Przymurze - Rzeźnicka - Mostowa 18 (Dom Parafialny)

Początek procesji godz. 11.00

Procesja 7

TRASA: Z (kościoła Św. Pawła ) – Obrońców Pokoju - Wiejska- Podgórna -do kościoła Św. Wojciecha-Wiejska-Odrodzenia- do kościoła Św. Rodziny- Odrodzenia- Dąbka- Węgrowska-Robotnicza- Krakusa-Klimuszki- do kościoła Św. Pawła.

Początek procesji godz. 11.00

Procesja 8

TRASA : Legionów- Niepodległości- Broniewskiego- Sobieskiego.

Początek procesji godz. 11.00

Procesja 9

TRASA : kościół p.w. Trójcy Świętej Kielecka – Łódzka – Skrzydlata – Mielczarskiego – Malborska – Łódzka -Olsztyńska - Kielecka

Początek procesji godz. 11.00

Procesja 10

TRASA: Wyżynna, Garnizonowa, Czołgistów, Jasna , Wyżynna