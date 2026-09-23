Jak Bert to wszystko ogarnie w Kinie Światowid

Komedia pomyłek z pierwszą miłością w tle.​ „Jak Bert to wszystko ogarnie?” od 25 września w Kinie Światowid.

Bert jest nastolatkiem i wraz ze swym najlepszym przyjacielem Ake rozpoczyna staż w restauracji. To także czas jego pierwszego zakochania się w dziewczynie z tego samego stażu. Ale Ake jest zakochany w tej samej dziewczynie co Bert. Jak z tego wybrnąć żeby zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela? Piętrzą się trudne pytania, sekrety i wielkie dylematy. Jak Bert ma to wszystko ogarnąć, żeby nie wydarzyła się totalna katastrofa?

Reżyser: Manuel Concha

Produkcja: Szwecja 2025

Obsada: Josefin Nelden, Peter Magnusson, Joel Adolphson

Czas: 83 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.