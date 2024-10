Muzyczny dramat psychologiczny oparty na komiksach DC o Batmanie. „Joker: Folie À Deux” od 4 października w Kinie Światowid.

Arthur Fleck zamknięty w szpitalu w Arkham, czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.



Reżyseria: Todd Phillips

Obsada: Joaquin Phoenix, Stefani (Lady Gaga) Germanotta, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz, Steve Coogan, Harry Lawtey, Leigh Gill, Ken Leung, Jacob Lofland, Bill Smitrovich

Produkcja: USA 2024

Czas: 138 min

