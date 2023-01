Kino na życzenie: „Słoń”

Kolejna odsłona cyklu „Kino na życzenie” w Kinie Światowid już 10 stycznia. Tym razem widzowie będą mieli okazję zobaczyć poruszający obraz Kamila Krawczyckiego, który zdobył nagrodę na festiwalu w Gdyni w kategorii Najlepszy Film w Konkursie Mikrobudżetów. Zapraszamy na film „Słoń”.

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, jego matka się załamała, wówczas to on musiał zostać głową rodziny. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność. Czuły film, który mocno przytula i przepełnia nadzieją! Queerowy romans, zdobywca nagrody na festiwalu w Gdyni i jeden z najpiękniejszych debiutów tego roku.

Film, który porusza i skłania do przemyśleń. „Słoń” w Kinie Światowid już 10 stycznia o godz. 18.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl