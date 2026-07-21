 Kino Światowid serdecznie zaprasza na drugi pokaz z przeglądu „FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!”

W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w całej Polsce zagości aż sześć odrestaurowanych (wersja 4K) filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina.

21 lipca czerwca (wtorek) godz, 18:00

“Słodkie życie” (1960)

„Słodkie życie” to dzieło, którym Federico Fellini otwiera na oścież drzwi do własnego wielkiego teatru nowoczesności. Stolica Włoch nie jest tu już tylko miastem, lecz labiryntem pragnień, perwersji, plotek, fleszy, procesji i spektakularnych przyjęć. Marcello Rubini (w tej roli Marcello Mastroianni) dryfuje przez kolejne nieprzespane noce i środowiska - arystokratów, gwiazd filmowych, intelektualistów, dziennikarzy, ludzi Kościoła i ludzi skandalu.

Obsada: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimeé, Yvonne Furneaux

Produkcja: Włochy, Francja, 1960

Czas trwania: 176 min

Bilety: 15 zł

Serdecznie zapraszamy!