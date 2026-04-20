Kino Światowid zaprasza na czwarte spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Spotykamy się w formule:
– projekcja filmu
– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)
Temat drugi: „Depresja – rozpoznawanie objawów, przyczyn i sposobów radzenia sobie.”
25 kwietnia 2026, godz. 12:00
"Czasem myślę o umieraniu”
reż. Rachel Lambert, Wielka Brytania, USA 2023
Warsztat poprowadzi: Karolina Barańska – psycholożka
Fran jest przykładem typowej introwertyczki. Mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Śniadanie, kilka godzin spędzonych w biurze przed monitorem, powrót do domu, kolacja i sen. Tyle, że tak naprawdę nikt nie wie, o czym Fran przez cały ten czas rozmyśla. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Od zwykłego wypadku samochodowego przez bardziej fantazyjne, a zarazem brutalne zdarzenia, jak chociażby uduszenie przez węża. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert, który ku jej zdziwieniu nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
- depresji i jej mniej oczywistych objawach
- samotności wśród ludzi i wycofaniu społecznym
- trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
- znaczeniu małych gestów i kontaktu międzyludzkiego
- komunikacji emocjonalnej i jej braku
Treści wrażliwe: sugestie myśli o śmierci i egzystencjalnego kryzysu, wyraźne objawy wycofania społecznego i anhedonii, trudne do jednoznacznej interpretacji stany psychiczne
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.