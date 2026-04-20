 Kino Światowid zaprasza na czwarte spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

– projekcja filmu

– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)



Temat drugi: „Depresja – rozpoznawanie objawów, przyczyn i sposobów radzenia sobie.”

25 kwietnia 2026, godz. 12:00

"Czasem myślę o umieraniu”

reż. Rachel Lambert, Wielka Brytania, USA 2023

Warsztat poprowadzi: Karolina Barańska – psycholożka

Fran jest przykładem typowej introwertyczki. Mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Śniadanie, kilka godzin spędzonych w biurze przed monitorem, powrót do domu, kolacja i sen. Tyle, że tak naprawdę nikt nie wie, o czym Fran przez cały ten czas rozmyśla. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Od zwykłego wypadku samochodowego przez bardziej fantazyjne, a zarazem brutalne zdarzenia, jak chociażby uduszenie przez węża. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert, który ku jej zdziwieniu nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

- depresji i jej mniej oczywistych objawach

- samotności wśród ludzi i wycofaniu społecznym

- trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

- znaczeniu małych gestów i kontaktu międzyludzkiego

- komunikacji emocjonalnej i jej braku

Treści wrażliwe: sugestie myśli o śmierci i egzystencjalnego kryzysu, wyraźne objawy wycofania społecznego i anhedonii, trudne do jednoznacznej interpretacji stany psychiczne

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.