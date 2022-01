Przygotuj się na pełną akcji opowieść o niesamowitych zwierzakach i o tym, że każdy może obudzić w sobie bohatera i pomagać innym! Oto nowa historia z barwnego i różnorodnego świata, który widzowie mieli okazję poznać za sprawą animacji „O czym marzą zwierzęta”.Tym razem z dżungli pełnej tajemnic przeniosą się do kolorowego miasta pełnego zagadkowych i pozornie niewytłumaczalnych zdarzeń. Czas je rozwiązać i policzyć się ze złoczyńcami. Jeśli wierzysz w siebie, możesz zrobić wszystko! Gramy od 8 do 27 stycznia.

Maggie jest pomysłowym wombatem, a Bradley to miłość jej życia i najlepszy przyjaciel, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego Ptysia.

Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nieoczekiwana kariera Maggie jako superbohaterki, która - nie do końca wierząc w swoje możliwości – początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, zakłada maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, który również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrzanie przemiłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Dzięki nowej roli, Maggie wpada także na trop prowadzący do rozwiązania zagadki zaginięcia jej ukochanego oraz ratuje z opresji wiele zwierzaków będących w potrzebie. Najwyższy czas, aby przekonać się, że prawdziwi bohaterowie to nie ich kostiumy ani maski, tylko odwaga, wiara w siebie i dobre serce – a tego wszystkiego Maggie ma pod dostatkiem!

Reżyseria: Ricard Cusso

Produkcja: Australia

Czas: 86 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl