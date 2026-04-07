 Kino Światowid zaprasza na trzecie spotkanie w ramach nowego cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

– projekcja filmu

– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)



Temat drugi: „Depresja – rozpoznawanie objawów, przyczyn i sposobów radzenia sobie.”

11 kwietnia 2026, godz. 12:00

"Aftersun”

reż. Charlotte Wells, Wielka Brytania, USA 2022

Warsztat poprowadzi: Agata Gribnau – psycholożka

Aftersun, wyreżyserowany przez Charlotte Wells, to kameralna, intymna opowieść o relacji ojca i córki, rozgrywająca się podczas wakacyjnego wyjazdu do Turcji pod koniec lat 90. Film operuje fragmentaryczną narracją, jednak zamiast wielu perspektyw różnych bohaterów, skupia się na zawodnej pamięci i subiektywnym odtwarzaniu przeszłości przez dorosłą już bohaterkę. Historia opowiedziana jest poprzez wspomnienia Sophie, która próbuje zrozumieć zachowanie swojego ojca, Caluma, podczas wspólnie spędzonych wakacji. Widz stopniowo odkrywa, że pod powierzchnią pozornie beztroskich chwil kryje się głęboki kryzys emocjonalny dorosłego oraz subtelne doświadczenie wykluczenia i samotności – zarówno u dziecka, jak i u rodzica.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

- zdrowiu psychicznym i jego niewidzialnych aspektach

- emocjonalnym zaniedbaniu jako formie przemocy

- trudności komunikacyjnych między pokoleniami

- roli pamięci i jej wpływie na interpretację przeszłości

- samotności i wykluczeniu w relacjach rodzinnych

Treści wrażliwe: ukazanie problemów zdrowia psychicznego, emocjonalne wycofanie i trudności w relacji rodzic–dziecko, subtelne, ale obecne poczucie samotności i wykluczenia, sceny sugerujące autodestrukcyjne zachowania

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.