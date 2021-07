Robert De Niro i Christopher Walken ponownie na planie jednego filmu. Tym razem w zupełnie innych rolach. „Wojna z dziadkiem” to utrzymana w duchu ponadczasowych hitów „Kevin sam w domu” i „Klan urwisów”, komedia familijna na podstawie książkowego bestsellera Roberta Kimmela Smitha. W Kinie Światowid od 23 lipca do 5 sierpnia.

Peter jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed zamieszka razem z nim w domu. Radość chłopca nie trwa jednak długo, bo starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Chłopiec kocha dziadka, ale jeszcze bardziej kocha swój pokój. Dlatego też wypowiada seniorowi wojnę. Z pomocą swoich przyjaciół wymyśla co raz to nowe intrygi, by jeszcze bardziej uprzykrzyć dziadkowi życie. Jednak senior okazuje się godnym przeciwnikiem. Zamiast poddać się, próbuje wyrównać rachunki. W starciu tym pomagają mu Jerry i Diane. Kto wyjdzie zwycięsko z tej walki?

„Wojna z dziadkiem” to utrzymana w duchu ponadczasowych hitów „Kevin sam w domu” i „Klan urwisów”, komedia familijna na podstawie książkowego bestsellera Roberta Kimmela Smitha.

Reżyseria: Tim Hill

Obsada: Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley

Produkcja: USA

Czas: 98 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl