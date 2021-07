Uwielbiasz sport? Z zapartym tchem śledzisz zmagania polskich sportowców? Ronisz łzę podczas śpiewania polskiego filmu? W Kinie Światowid sportowe zmagania są na wyciągnięcie ręki. Premierowe seanse „Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza” od 23 do 29 lipca.

Historia życia legendarnego polskiego tyczkarza-Władysława Kozakiewicz. Na Igrzyskach Olimpijskich w 1980 roku na oczach milionów telewidzów toczył pasjonujący pojedynek z reprezentantem Związku Radzieckiego. W finale zdobywa złoto, pobija rekord świata, ale wyprowadzony z równowagi przez rosyjską publiczność pokazuje słynny gest. "Wał" zostaje uznany za prowokację polityczną i życie naszego lekkoatlety zmienia się o 180 stopni. Twórcy filmu dotarli do unikatowych materiałów archiwalnych, polskich i zagranicznych, by w porywający sposób opowiedzieć o spektakularnej karierze sportowej, za którą kryją się nie tylko chwile triumfu, ale też łzy, gorycz i rozczarowanie.

Reżyser: Ksawery Szczepanik

Obsada: Władysław Kozakiewicz

Produkcja: Polska

Czas: 61 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl