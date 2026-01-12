UWAGA!

----

Kinowe ferie zimowe

 Kinowe ferie zimowe

Ferie zimowe - już coraz bliżej. W województwie warmińsko-mazurskim przypadają one w tym roku od 19 stycznia do 1 lutego. Dla wszystkich tych, którzy głowią się planując czas wolny dzieci i młodzieży - podpowiadamy: jedną z propozycji na zimowe dni jest oferta Kina Światowid, które przygotowało specjalne pokazy feryjne.

Seanse odbędą się od 19 do 30 stycznia, od poniedziałku do piątku, codziennie o godzinie 12:00. To propozycja dla rodzin, które chcą w ciągu dnia znaleźć chwilę na odpoczynek i obejrzeć film familijny na dużym ekranie.

 

Repertuar pokazów feryjnych:

19.01SpongeBob: Klątwa pirata

20.01Delfinek i ja 2

21.01Psoty

22.01Miss Moxy. Kocia ekipa

23.01Tafiti

26.01Szybcy i sprytni

27.01Mała Amelia

28.01Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać

29.01Super Charlie

30.01Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

 

Cena biletu na każdy seans wynosi 15 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w Kinie Światowid oraz na jego kanałach informacyjnych.

