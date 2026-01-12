Kinowe ferie zimowe

Ferie zimowe - już coraz bliżej. W województwie warmińsko-mazurskim przypadają one w tym roku od 19 stycznia do 1 lutego. Dla wszystkich tych, którzy głowią się planując czas wolny dzieci i młodzieży - podpowiadamy: jedną z propozycji na zimowe dni jest oferta Kina Światowid, które przygotowało specjalne pokazy feryjne.

Seanse odbędą się od 19 do 30 stycznia, od poniedziałku do piątku, codziennie o godzinie 12:00. To propozycja dla rodzin, które chcą w ciągu dnia znaleźć chwilę na odpoczynek i obejrzeć film familijny na dużym ekranie. Repertuar pokazów feryjnych: 19.01 – SpongeBob: Klątwa pirata 20.01 – Delfinek i ja 2 21.01 – Psoty 22.01 – Miss Moxy. Kocia ekipa 23.01 – Tafiti 26.01 – Szybcy i sprytni 27.01 – Mała Amelia 28.01 – Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać 29.01 – Super Charlie 30.01 – Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa Cena biletu na każdy seans wynosi 15 zł. Szczegółowe informacje dostępne są w Kinie Światowid oraz na jego kanałach informacyjnych.

