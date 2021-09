Klub brzydkich dzieci w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na opowieść o tym, jak to jest być odrzuconym i niepasującym do reszty społeczeństwa. Premierowe seansu filmu Klub brzydkich dzieci od 3 do 16 września.

Diaboliczny prezydent Isimo postanawia schwytać i deportować wszystkie dzieci uznane za brzydkie. Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży Paul odkrywa, że to nie jest zwykła wycieczka lecz deportacja do jakiegoś tajemniczego miejsca. Udaje mu się uciec z autobusu, lecz jego śladami zostaje wysłany śledczy który ma go schwytać. Teraz Paul musi przechytrzyć pościg, uwolnić inne dzieci i pokonać prezydenta Isimo. Całkiem sporo jak na jednego, brzydkiego dzieciaka. Reżyser: Jonathan Elbers Produkcja: Holandia Obsada:Sem Hulsmann, Faye Kimmijser,Narek Awanesyan, Maan de Steenwinkel Czas: 91 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

kino Światowid