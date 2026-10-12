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Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

 Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

- projekcja filmu

- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

 

Temat ósmy: Bliskość – budowanie zdrowych relacji emocjonalnych i umiejętności komunikacji.

 

17 października 2026, godz. 12:00

„Powoli” (2023), reż. Marija Kavtaradze

 

Warsztat poprowadzi: Sylwia Winiarek - psycholożka i psychoterapeutka

„Powoli” w reżyserii Mariji Kavtaradze to kameralna opowieść o spotkaniu dwóch osób, które próbują zbudować bliską relację, mimo że mają odmienne potrzeby dotyczące intymności i fizycznej bliskości. Elena, tancerka, poznaje Dariusa, głuchoniemego tłumacza języka migowego. Między bohaterami szybko pojawia się emocjonalne zainteresowanie, jednak ich relacja wymaga znalezienia własnego sposobu komunikowania potrzeb i granic.

 

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

● różnych formach bliskości i intymności

● komunikowaniu własnych potrzeb i granic

● znaczeniu świadomej zgody w relacjach

● budowaniu zaufania między partnerami

● aseksualności i różnorodności ludzkich potrzeb

● różnicach w potrzebach emocjonalnych i fizycznych

● presji społecznej dotyczącej wyglądu i charakteru związków

● rozwiązywaniu konfliktów poprzez rozmowę

● autonomii i poszanowaniu granic drugiej osoby

● budowaniu zdrowej relacji opartej na wzajemnym szacunku

 

Następne filmy w cyklu:

LISTOPAD (Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.)

7.11 - "Błąd systemu" reż. Nora Fingscheidt

21.11 - "Hamnet" reż. Chloe Zhao

 

GRUDZIEŃ (Uzależnienia II – pogłębiona refleksja nad wpływem uzależnień na jednostkę i otoczenie.)

5.12 - "Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen

19.12 - "Wieloryb" reż. Darren Aronofsky

 

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


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