Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule: - projekcja filmu - warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny) Temat ósmy: Bliskość – budowanie zdrowych relacji emocjonalnych i umiejętności komunikacji. 17 października 2026, godz. 12:00 „Powoli” (2023), reż. Marija Kavtaradze Warsztat poprowadzi: Sylwia Winiarek - psycholożka i psychoterapeutka „Powoli” w reżyserii Mariji Kavtaradze to kameralna opowieść o spotkaniu dwóch osób, które próbują zbudować bliską relację, mimo że mają odmienne potrzeby dotyczące intymności i fizycznej bliskości. Elena, tancerka, poznaje Dariusa, głuchoniemego tłumacza języka migowego. Między bohaterami szybko pojawia się emocjonalne zainteresowanie, jednak ich relacja wymaga znalezienia własnego sposobu komunikowania potrzeb i granic. Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.: ● różnych formach bliskości i intymności ● komunikowaniu własnych potrzeb i granic ● znaczeniu świadomej zgody w relacjach ● budowaniu zaufania między partnerami ● aseksualności i różnorodności ludzkich potrzeb ● różnicach w potrzebach emocjonalnych i fizycznych ● presji społecznej dotyczącej wyglądu i charakteru związków ● rozwiązywaniu konfliktów poprzez rozmowę ● autonomii i poszanowaniu granic drugiej osoby ● budowaniu zdrowej relacji opartej na wzajemnym szacunku Następne filmy w cyklu: LISTOPAD (Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.) 7.11 - "Błąd systemu" reż. Nora Fingscheidt 21.11 - "Hamnet" reż. Chloe Zhao GRUDZIEŃ (Uzależnienia II – pogłębiona refleksja nad wpływem uzależnień na jednostkę i otoczenie.) 5.12 - "Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen 19.12 - "Wieloryb" reż. Darren Aronofsky Cena biletu: 20 zł (film + warsztat). AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia. Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

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