Kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Spotykamy się w formule:
- projekcja filmu
- warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)
Temat ósmy: Bliskość – budowanie zdrowych relacji emocjonalnych i umiejętności komunikacji.
17 października 2026, godz. 12:00
„Powoli” (2023), reż. Marija Kavtaradze
Warsztat poprowadzi: Sylwia Winiarek - psycholożka i psychoterapeutka
„Powoli” w reżyserii Mariji Kavtaradze to kameralna opowieść o spotkaniu dwóch osób, które próbują zbudować bliską relację, mimo że mają odmienne potrzeby dotyczące intymności i fizycznej bliskości. Elena, tancerka, poznaje Dariusa, głuchoniemego tłumacza języka migowego. Między bohaterami szybko pojawia się emocjonalne zainteresowanie, jednak ich relacja wymaga znalezienia własnego sposobu komunikowania potrzeb i granic.
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
● różnych formach bliskości i intymności
● komunikowaniu własnych potrzeb i granic
● znaczeniu świadomej zgody w relacjach
● budowaniu zaufania między partnerami
● aseksualności i różnorodności ludzkich potrzeb
● różnicach w potrzebach emocjonalnych i fizycznych
● presji społecznej dotyczącej wyglądu i charakteru związków
● rozwiązywaniu konfliktów poprzez rozmowę
● autonomii i poszanowaniu granic drugiej osoby
● budowaniu zdrowej relacji opartej na wzajemnym szacunku
Następne filmy w cyklu:
LISTOPAD (Traumy i ich konsekwencje – radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, wpływ traum na życie emocjonalne.)
7.11 - "Błąd systemu" reż. Nora Fingscheidt
21.11 - "Hamnet" reż. Chloe Zhao
GRUDZIEŃ (Uzależnienia II – pogłębiona refleksja nad wpływem uzależnień na jednostkę i otoczenie.)
5.12 - "Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen
19.12 - "Wieloryb" reż. Darren Aronofsky
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.