Konopielka w kinie Światowid

„Konopielka” Witolda Leszczyńskiego to wrześniowy tytuł, który pojawi się w ramach cyklu „Krótka Historia Polskiego Kina cz. II”. Projekcja odbędzie się w czwartek 19 września o 18 w Kinie Światowid.

Druga odsłona przeglądu „Krótka Historia Polskiego Kina” zawiera wybitne dzieła stworzone przez twórców, którzy nie wpisywali się w wiodące nurty, często stronili od grup twórczych czy formacji artystycznych. Byli swoistymi wolnymi elektronami, których filmy posiadały pewien osobisty sznyt. Były nie do pomylenia z dziełami kogokolwiek innego, autorskie, osobne.

We wrześniu w repertuarze pojawi się film „Konopielka”, w reżyserii Witolda Leszczyńskiego na podstawie książki Edwarda Redlińskiego. Głównym bohaterem jest Kaziuk (Krzysztof Majchrzak), który żyje w zgodzie z naturą, tradycją i panem Bogiem. Przy boku ma żonę (Anna Seniuk), ojca, syna, córkę, kobyłę, krowę, psa i kury. Do wsi Taplary przyjeżdża do pracy nauczycielka (Joanna Sienkiewicz) z miasta. Jej pojawienie się wprowadza niepokój, zapowiada zmiany, rozbija poczucie jedności z czasem wiecznym i jego legendami.

Kaziukiem targają sprzeczne uczucia: bunt wobec nowoczesności i ciekawość, pogarda i pożądanie wobec panny Joli. Namawia chłopów do przekopania świętej górki, która kryje złotego konia. Nie znajdują skarbu. Ścina święte drzewo, które było mu bratem. Niespodziewanie dla mieszkańców staje się rzecznikiem postępu.

Kolejne seanse w ramach cyklu: 24.10 „Krzyk”, 28.11 „O-Bi O-BA. Koniec cywilizacji”.