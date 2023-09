„Kosmici w mojej szkole” w Kinie Światowid

Komedia przygodowa o miniaturowych kosmitach, którzy zamieszkali w ciele nastoletniego chłopca. Film idealny na początek nowego roku szkolnego. „Kosmici w mojej szkole” od 22 września w Kinie Światowid.

W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów, bo dzielni kosmici są w trakcie misji, od której zależy dobro i przyszłość Wszechświata. Teraz, aby pokonać największego wroga – międzygalaktycznego złoczyńcę Zoltharda, Gus, Max i Sophie będą musieli ujawnić się i poprosić chłopca o pomoc. Muszą się jednak śpieszyć, bo podstępny Zolthard przejął już kontrolę nad umysłem dyrektorki szkoły, do której chodzi Norman i przeciąga na swoją stronę kolejnych nauczycieli. Czasu jest coraz mniej, po szkolnych korytarzach krąży UFO, a kosmicznie komiczna konfrontacja dosłownie wisi w powietrzu!

Zabawna animacja z kosmiczną przygodą w tle. „Kosmici w mojej szkole” od piątku w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl