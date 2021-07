Ekranizacja bestsellerowej książki dla dzieci i młodzieży, która znalazła ponad 3 miliony nabywców na całym świecie. „Kraina Smoków” w Kinie Światowid od 23 lipca do 12 sierpnia.

Spokojna przystań wszystkich smoków, czyli Zaciszna Smocza Dolina zagrożona jest najazdem ludzi. Konflikt między człowiekiem a smokami wisi w powietrzu. W tej sytuacji srebrny smok Lung wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju postanawia wyruszyć na lego poszukiwania. Przekonany, że to właśnie tam wszystkie smoki będą bezpieczne. Pomimo braku zgody Smoczych Mędrców wymyka się z doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata.

Reżyseria: Tomer Eshed

Obsada: Julien Bam, Dagi Bee, Mike Singer, Rick Kavanian

Produkcja: Niemcy

Czas: 91 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl