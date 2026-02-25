 Krzyk 7 w Kinie Światowid

Najsłynniejszy seryjny morderca w historii powraca. Tym razem telefon z pogróżkami to dopiero początek koszmaru. „Krzyk 7” od 27 lutego w Kinie Światowid.

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum. Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

Reżyser: Kevin Williamson

Produkcja: USA 2026

Obsada: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May

Czas: 115 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.