Kino Światowid zaprasza na poetycką i wzruszającą opowieść powstałą na podstawie oryginalnego scenariusza, nieżyjącego mistrza kina Ettore Scoli. Na ekran postanowił ją przenieść Sergio Castellitto, który wciela się też tu w główną rolę. Partneruje mu znakomita francuska aktorka Bérénice Bejo nominowana m.in. do Oscara za drugoplanową rolę w filmie „Artysta”. Księgarnie w Paryżu gramy od 24 czerwca do 7 lipca.

Życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia.

Reżyseria: Sergio Castellitto

Produkcja: Włochy, Francja

Obsada: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl