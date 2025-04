 Księgowy 2 w Kinie Światowid

Dwaj bracia muszą rozwiązać kolejną zagadkę świata przestępczego i pojednać się po długim braku kontaktu. „Księgowy 2” od 25 kwietnia w Kinie Światowid.

Kiedy dawny znajomy zostaje zamordowany, Wolff jest zmuszony rozwiązać sprawę. Zdając sobie sprawę, że konieczne są bardziej ekstremalne środki, Wolff rekrutuje do pomocy swojego brata, Braxa, z którym jest w separacji i jest śmiertelnie niebezpieczny. We współpracy z Marybeth Mediną odkrywają śmiertelny spisek, stając się celem bezwzględnej siatki zabójców, którzy nie cofną się przed niczym, aby ukryć swoje sekrety.

Reżyser: Gavin O’Connor

Produkcja: USA 2025

Obsada: Ben Affleck, Jon Bernthal, J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson, Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan, Grant Whitney Harvey

Czas: 124 min

