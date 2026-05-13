Kurozając i Świątynia Świstaka

Pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i odwadze bycia sobą. I o wyprawie, której nie powstydziłby się sam Indiana Jones! „Kurozając i Świątynia Świstaka” od 15 maja w Kinie Światowid.

Gdy wyjątkowy pół kurczak, pół zając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam: towarzyszą mu wierni przyjaciele - nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą.

 

Reżyser: Benjamin Mousquet

Produkcja: Belgia, Francja 2025

Czas: 88 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


