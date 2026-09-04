„Lalka” już w sprzedaży w Kinie Światowid!

Od dziś można kupować bilety na „Lalkę”. Długo wyczekiwana ekranizacja jednej z ważniejszych polskich powieści. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie można oglądać w Kinie Światowid od 30 września do 15 października.

Warszawa końca XIX wieku. Stanisław Wokulski bez pamięci zakochuje się w Izabeli Łęckiej – olśniewającej arystokratce, której rodzina stoi na skraju finansowej ruiny. Wokulski, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, wraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, by zdobyć rękę ukochanej.

U jego boku niezmiennie pozostaje Ignacy Rzecki – wierny przyjaciel i romantyk, który z nostalgią obserwuje przemianę świata, w którym dawne ideały ustępują miejsca społecznym ambicjom, pieniądzom i bezwzględnej walce o wpływy.

Wokulski trafia w sam środek arystokratycznych salonów, pełnych intryg, rywalizacji i pozornych sojuszy. Każdy gest może stać się początkiem spisku, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Na drodze bohatera pojawią się rywale, niespodziewani sprzymierzeńcy i decyzje, które wystawią na próbę jego marzenia, uczucia oraz wiarę w ludzi.

„Lalka” to opowieść o miłości, która wymyka się spod kontroli, o zderzeniu marzeń z rzeczywistością oraz o świecie, w którym granica między sercem a rozumem staje się coraz trudniejsza do odnalezienia.

Za reżyserię filmu odpowiada Maciej Kawalski. W rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski oraz Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Na ekranie zobaczymy również plejadę znakomitych polskich aktorów, m.in. Marka Kondrata, Andrzeja Seweryna, Marię Dębską, Agatę Kuleszę, Mateusza Damięckiego, Karolinę Gruszkę, Krystynę Jandę, Maję Komorowską, Filipa Pławiaka, Macieja Stuhra, Dawida Ogrodnika, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską, Jana Englerta, Cezarego Żaka, Andrzeja Chyrę, Pawła Wilczaka, Jana Peszka i wielu innych.

„Lalka”

Gatunek: dramat, obyczajowy, kostiumowy

Produkcja: Polska, 2026

Czas trwania: 160 min

Wiek: 15+

Reżyseria: Maciej Kawalski

W Kinie Światowid gramy od 30 września do 15 października.

