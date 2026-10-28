Legendarni w Kinie Światowid

Animacja fantasy oparta na kultowej serii komiksów, opowiadająca o grupie mitycznych bohaterów, którzy muszą ponownie zjednoczyć siły, by powstrzymać powracającego czarnoksiężnika Darkhella. „Legendarni” od 30 października w Kinie Światowid.

Podczas wielkiej bitwy z potężnym czarnoksiężnikiem Darkhellem ekipa Legendarnych doprowadza do katastrofy, która na zawsze odmienia życie mieszkańców. Zawstydzeni i obarczeni poczuciem winy bohaterowie rozwiązują zespół, a każdy z nich rusza własną drogą. Gdy jednak Darkhell powraca, by zdobyć magiczną moc Drzewa Gamera i przejąć władzę nad światem, Legendarni muszą ponownie połączyć siły. Czy zdołają pokonać dawnego wroga i udowodnić, że wciąż zasługują na miano prawdziwych bohaterów?

Reżyser: Guillaume Ivernel

Produkcja: Belgia, Francja 2026

Czas: 92 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.