Letnia Mała Akademia Filmowa: "Samsam"

Warsztaty języka angielskiego i projekcja przezabawnej animacji „Samsam”, to propozycja dla uczestników cyklu Letnia Mała Akademia Filmowa. Kolejne zajęcia już w najbliższą środę, 19 sierpnia o godzinie 11.

Przedostatnia odsłona Letniej Akademii Filmowej, to okazja, żeby poznać słownictwo z zakresu reklamy kinowej. Dzieci dowiedzą się, jak wygląda promocja filmu, co jest niezbędne do tego, żeby informacja o premierach dotarła do widzów. Wszystko oczywiście w języku angielskim! Po zajęciach uczestnicy LMAF obejrzą animację „Samsam”. To historia młodego i nieustraszonego Samsama, który ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających super-bohaterskich rodziców, grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu… Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie ujawniła! Pewnego dnia Mega, nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samasam wyrusza wraz z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi supermocami, jakie można zdobyć.

Ostatnie zajęcia i podsumowanie cyklu już 26 sierpnia.

Cena za bilet: 30 zł

Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie: +48 55 611 20 56 lub mailowo: kino@swiatowid.elblag.pl.

Więcej informacji na stronie: www.kino.swiatowid.elblag.pl.