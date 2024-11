List do świętego Mikołaja

fot. arch. Kina Światowid

Co by się stało, gdyby pewnego roku Święty Mikołaj nie dotarł do grzecznych dzieci na całym świecie? „List do świętego Mikołaja” od 22 listopada w Kinie Światowid.

Kilka dni przed Bożym Narodzeniem Mikołaj ulega wypadkowi na swoich saniach i trafia do szpitala. Na szczęście Salva, który leży z nim w sali, już czuje się dobrze i niebawem opuszcza szpital. Musi podjąć się wielkiej misji i zastąpić Mikołaja. Ale to nie będzie łatwe. Zegar tyka, a Salva musi znaleźć renifera, nauczyć się latać na saniach i co najtrudniejsze… nauczyć się być dobrym człowiekiem. Reżyser: Joaquin Mason Produkcja: Hiszpania 2023 Obsada: Ernesto Sevilla, Santiago Segura, Unax Hayden, Pablo Chiapella Czas: 95 min Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Informacja Kina Światowid